Acht Einbrüche in einer Nacht: Einbrecher auf Beute­zug durch Radenthein Radenthein - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag, dem 15. Juni 2023, waren bisher unbekannte Täter auf Beutezug in Radenthein. Sage und schreibe acht Einbruchsdiebstähle wurden bei der Polizei angezeigt. von Tanja Janschitz

Wie die Polizei berichtet, haben sich in der Nacht auf Donnerstag, dem 15. Juni 2023, ganze acht Einbruchsdiebstähle im Gemeindegebiet von Radenthein ereignet. In sämtlichen Fällen waren Gewerbebetriebe betroffen. “Die Täter stahlen Bargeld in einer Gesamthöhe von rund 10.000 Euro sowie Elektrowerkzeuge”, erklären die Beamten. Die genaue Gesamtschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.