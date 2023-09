Zwischen 6 und 10 Jahren „Von einem Frauenzimmer“: Schauspielhaus sucht noch Kinder-Statisten Graz - für die Eröffnungsproduktion der Intendanz von Andrea Vilter am Schauspielhaus Graz sucht das Schauspielhaus zwei Mädchen und zwei Jungen im Alter zwischen 6 und 10 Jahren, die als lebendig gewordene Puppen eine wichtige szenische Rolle spielen sollen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) © Montage: 5min.at/pexels

Die Handlung des Stückes lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Heinrich Düval, verheiratet mit Mariane und Vater des zwölfjährigen Sohnes Franz, unterhält eine leidenschaftliche Liebensbeziehung zu Amalie, einer Freundin des Hauses. Als das Verhältnis vom Fürstenhof skandalisiert wird, gerät der Ehebrecher zunehmend unter Druck und auch für die beiden Frauen spitzt sich die Lage zu.

Hier kommen die Kinder ins Spiel

Das klassische Stück endet, wie viele Dramen aller Epochen, mit einem Femizid, also dem Mord an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Um diese Tat nicht einfach auf der Bühne zu reproduzieren, soll das Geschehen stilisiert in Szene gesetzt werden. Die Kinder-Statisten spielen dabei in den Rollen von zwei lebendig gewordenen Puppen – stellvertretend für die Erwachsenen – die Tat in vereinfachter, stilisierter Form vor. Durch den fiktiven, nicht naturalistischen Ansatz der Darstellung wird Distanz zum Geschehen hergestellt. Die Kinder selbst sehen keine psychisch oder physisch gewaltvollen Szenen. Regisseurin Anne Lenk ist selbst Mutter und wird die Kinder einfühlsam und mit der nötigen Vorsicht inszenieren.

So geht es zur Anmeldung

Das Casting findet am Dienstag, den 20. Juni zwischen 15 und 20 Uhr statt, um Voranmeldung per Mail an [email protected] wird gebeten. Weitere Infos gibt es auf der Website des Schauspielhauses.