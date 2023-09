Nach Sturz Schwer verletzt: Motorrad­fahrer krachte in Lkw Turnau/Bezirk Bruck-Mürzzuschlag - Ein 19-jähriger Motorradfahrer touchierte Donnerstagnachmittag, 15. Juni 2023, einen Lkw. Der Rettungshubschrauber C17 transportierte den Schwerverletzten in das LKH-Graz. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) © 5min.at

Der Motorradfahrer fuhr gegen 16.12 Uhr auf der B20 von Au bei Turnau in Richtung Mariazell. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer fuhr in dieselbe Richtung und hielt bei Straßenkilometer 106 kurz an, um nach links in eine Schottergrube zuzufahren. Der Motorradfahrer touchierte dabei den Lkw seitlich und kam zu Sturz. Die Rettung Thörl führte am Unfallort die Erstversorgung durch. Aufgrund der schweren Verletzungen war ein Transport mittels Rettungshubschrauber erforderlich.