Nächste Schritte FPÖ-Finanzskandal: KFG will Urteil nun mit Gutachten anfechten Graz

Erst kürzlich gab es neue Entwicklungen hinsichtlich des Grazer FPÖ-Finanzskandals. Die Klagenfurter Staatsanwaltschaft hat schließlich ihr Urteil gesprochen. Der KFG wollte den Richtspruch mit einem neuen Gutachten anfechten. Dieses wurde in einer Pressekonferenz vorgelegt, die am 15. Juni stattfand.

Gutachten geht an Staatsanwaltschaft Klagenfurt

“Bei der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag, den 15. Juni, mit Bernd Wieser und Michael Dohr kündigten Klubobmann Mag. Alexis Pascuttini und Stadträtin Claudia Schönbacher an, sich gegen den rechtswidrigen Ausschluss aus dem Strafverfahren gegen Eustacchio, Kunasek, Sippel und weitere mit einem Einspruch § 106 StPO (Einspruch gegen Rechtsverletzung) zur Wehr zu setzen”, so heißt es vom KFP. Der Staatsanwaltschaft Klagenfurt soll dieser Einspruch in den nächsten Tagen gemeinsam mit dem Gutachten des österreichischen Verfassungsrechtsexperten Bernd Wieser übermittelt werden.