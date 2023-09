Prognose Startschuss für ein sonniges Wochenende: Der Freitag bringt bis zu 25 Grad Steiermark - Der Freitag leitet ein heiteres Wochenende ein. Es wird größtenteils sonnig, wobei es auch zu einzelnen Gewittern kommen kann. Höchstwerte von bis zu 25 Grad versprechen frühsommerliche Temperaturen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) © 5min.at

“Am Freitag zeigt sich das Wetter in der Steiermark recht freundlich, windig und sonnig. Am Vormittag ist es dabei oft wolkenlos, ab Mittag bilden sich dann wieder größere Quellwolken und nachfolgend ziehen auch ein paar Schauer oder Gewitter durch. Es weht mäßiger bis lebhafter Nordwind, der bei Schauern oder Gewittern sogar kräftig auffrischen kann”, so lautet die Prognose der GeoSphere Austria. In der früh ist es noch recht frisch mit Temperaturen zwischen 8 bis 12 Grad. Spätestens am Nachmittag aber wird es frühsommerlich warm. Es werden Tageshöchstwerte von 20 bis 25 Grad erwartet.