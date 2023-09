Wetterprognose Endlich Bade­wetter: Tempe­raturen klettern am Freitag auf 26 Grad Kärnten - Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad und strahlender Sonnenschein erwarten uns am Freitag. Jedoch kann der Wind in den Tauerntälern recht kräftig werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) © Bettina Nikolic

“Es wird wärmer”, freuen sich die Meteorologen von GeoSphere Austria. Höchsttemperaturen zwischen 21 und 26 Grad werden am Freitag erwartet – Tendenz steigend. Dazu gibt es strahlenden Sonnenschein. Erst am Nachmittag bilden sich dann speziell über dem östlichen Bergland größere Quellwolken und es sind vereinzelt auch kurze Regenschauer möglich. In den Tauerntälern kann zudem der Wind recht kräftig werden.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

