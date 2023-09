Prozess

Pfleger auf Anklagebank: Soll sich an Patienten in Narkose vergangen haben

Graz - Zwei Patientinnen gaben an, von einem Pflege in einem steirischen Spital sexuell missbraucht worden zu sein sein. Sie sollen sich während der Tat in Narkose befunden haben. Die Fälle liegen acht Jahre zurück, wurden aber erst 2022 angezeigt. Am heutigen Freitag, den 16. Juni, kommt es zum Prozess.

von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (122 Wörter)