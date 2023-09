Kinder und Erwachsene

Mehrere SUP-Fahrer von Wetter überrascht: Wasser­rettung brachte sie zurück

Faaker See - Am Faaker See wurden gestern Nachmittag mehrere SUP-Fahrer, darunter Erwachsene und mehrere Kinder, vom umschlagenden Wetter und dem damit einhergehenden stärkeren Wind überrascht. Die Wasserrettung brachte sie daraufhin wieder zurück zu ihrem Ausgangspunkt.

