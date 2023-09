In Kumpendorf Nahe der Polizei­schule: Auto stand in Brand Krumpendorf - In der Nähe der Polizeischule in Krumpendorf hatte gestern Nachmittag ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr Krumpendorf konnte das Feuer löschen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) © FF Pörtschach am Wörthersee

Am späten Nachmittag wurden die Feuerwehren Krumpendorf und Pörtschach, sowie die Polizei, nach Krumpendorf zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Gleich in der Nähe von der Polizeischule stand vor Ort ein Auto in Brand, wie die Feuerwehren berichten. Die Krumpendorfer Florianis konnten das Fahrzeug bereits löschen, bevor die Feuerwehr aus Pörtschach eintraf. “Bei unserem Eintreffen am Einsatzort war das Fahrzeug bereits abgelöscht”, berichten die Pörtschacher auf Facebook. Weshalb es zu dem Brand gekommen ist, ist aktuell nicht klar.