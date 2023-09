"Unglaubliche Geste": Wölfnitzer Feuerwehr spendet Sonn­wendfeier-Einnahmen an Kollegen Klagenfurt / Treffen - Unter dem Motto "Gemeinschaft kennt keine Grenzen" möchte die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz die gesamten Einnahmen seiner diesjährigen Sonnwendfeier der Freiwilligen Feuerwehr Treffen spenden. Diese wurde vom Unwetter im vergangenen Jahr ebenfalls hart getroffen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) © FF Wölfnitz

Die dramatischen Bilder des verheerenden Unwetters im Gegendtal vor ziemlich genau einem Jahr sind vielen wohl noch gut im Kopf. Dieses hatte für massive Schäden gesorgt und forderte unzählige Einsätze von Feuerwehren in ganz Kärnten. Da auch die Freiwillige Feuerwehr Treffen, wie auch der gesamte Ort, betroffen war, spendet die Feuerwehr Wölfnitz nun den gesamten Erlös, den man bei der kommenden Sonnwendfeier am 21. Juni generiert.

Man hofft auf “tatkräftige Unterstützung”

Damit sollen die Treffener Florianis diverse Gerätschaften sowie Schutzausrüstungen neu anschaffen können. “Wir hoffen auf tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung”, so die Feuerwehr Wölfnitz auf Facebook. Die Feier beginnt um 19 Uhr am Spielplatz in Wölfnitz. Der Eintritt ist frei. Die Freiwillige Feuerwehr Treffen bedankt sich auf Facebook “für diese unglaubliche Geste”.