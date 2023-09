Vor allem Gräser Pollenbe­lastung hoch: Allergiker können aktuell kaum durchatmen Kärnten - Die Pollenbelastung vor allem durch Gräser ist in Kärnten weiterhin auf sehr hohem Niveau. Gerade durch die vielen Sonnenstunden der vergangenen Tage haben sich die Bedingungen für Allergiker teilweise noch verschlimmert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Das sonnige Wetter und die vielen Sonnenstunden in den vergangenen Tagen haben vor ideale Pollen-Bedingungen gesorgt. Vor allem jene Personen, die gegen Gräserpollen allergisch sind, müssen aktuell ganz stark sein. Die Belastung ist hierzulande nämlich im größten Teil Kärntens “stark”, wie auf der Karte der “GeoSphere Austria” zu sehen. Wie man seitens der Polleninformationsseite bekanntgibt, wird sich dieser Trend auch in den kommenden Tagen noch fortsetzen. Lediglich Niederschläge könnten sie kurzfristig unterbrechen.

In dichte Laubwälder ausweichen

Ausweichen kann man in dichte Laubwälder, “denn dort herrschen bessere Bedingungen”, so die Experten. Aktuell blühen Weidelgras, Quecke, Wiesen-Lieschgras und der Goldhafer. Wiesen nach der ersten Mahd sorgen für geringere Belastungen als jene Wiesen, die noch nicht gemäht wurden. Immerhin: Die Grünerl-Blüte hat ihren Höhepunkt überschritten. Lediglich in höheren Lagen könnte sie noch für Probleme und Belastungen sorgen. “Auch Ampfer- und Wegerichpollen sind in der Luft. Die Pilzsporenkonzentration in der Luft bleibt weiterhin hoch”, weiß die “GeoSphere Austria” zudem.