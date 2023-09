Musti Keceli bekommt prominente Verstärkung Gastro­-Urgestein Santana mischt das Salud Villach auf! Villach - Man könnte meinen, er hat das Barkeeping erfunden: Gastro-Urgestein Santana Deli stellt seine jahrzehntelange Erfahrung ab sofort bei Musti Keceli im Salud Villach unter Beweis. von Jaqueline Rauter 5 Minuten Lesezeit (678 Wörter) Werbung Santana Deli ist ab sofort Teil des eingespielten Teams im Salud Villach und unterstützt Inhaber Musti Keceli. © Mario Stuiber

“Cocktails & Menschen sind meine Leidenschaft!”

Sie ist für sich genommen schon ein Unikat und einer der absoluten Hotspots in der Draustadt, wenn es um gutes mexikanisches Essen und ausgeklügelte Drinks geht: Die »Mexican Cantina Salud« in der Seilergasse 1 hat Mustafa (Musti) Keceli nach jahrelanger Mitarbeit 2021 als Inhaber übernommen und sie in ihrer Beliebtheit nur weiter gesteigert. Das »Salud« ist für diejenigen zum Knotenpunkt geworden, für die der Drink nach dem Essen zu einem gelungenen Abend dazugehört wie die Butter aufs Brot. Es ist fast ein ungeschriebenes Gesetz in Villach: Im Salud bleibst du meistens länger sitzen, weil hier einfach alles stimmt. Es erwartet dich eine richtige Wohlfühlgastronomie, vereint mit einer stets frisch gekochten Auswahl aus der Tex-Mex-Küche und hervorragenden Cocktails in einer gechillten Atmosphäre mit mexikanischem Flair. Jetzt wird´s noch einmal spannender, denn mit Santana Deli hat Musti ein Gastro-Urgestein ins Boot geholt, wie er erklärt: “Die Ansprüche, die wir an unser Essen und die Cocktails stellen, spiegeln sich auch im Personal wider. Santana ist jemand, dem du nicht viel erklären musst, er kennt die Gastronomie sehr gut. Mit ihm als neues Mitglied starten wir voll motiviert in den Sommer!”

Für Salud Villach-Chef Musti Keceli spiegelt sich der Anspruch an gute Gastronomie im Personal wider. © Mario Stuiber Restaurant und Cocktailbar in einem: Ob ausgiebig essen oder einfach nur auf einen Drink in die Innenstadt, das Salud Villach bietet dir beides. © Salud Villach Herzhafte Steaks sind eine der Spezialitäten in der Seilergasse 1. © Salud Villach Saftige Burger mit Pommes? Auch das wird dir im Salud, neben einer Vielzahl von mexikanischen Speisen, serviert. © Salud Villach Gute Drinks und Cocktails bekommst du in einem Ambiente, das zum Bleiben verführt. © Salud Villach Ob drinnen oder draußen entscheidet nicht das Wetter, sondern du: Der großzügige Gastgarten im Innenhof besticht durch den unverkennbar mexikanischen Style. © Salud Villach

Von Saint-Tropez über Tirol zurück nach Villach

Die Liste der Stationen in seinem Arbeitsleben ist lang: Neben Orten wie Nizza, Saint-Tropez, die Turrach oder die Wörthersee-Region blieb er viele Jahre in Tirol. Jetzt lebt der gebürtige Tunesier, der schon als Jugendlicher nach Villach kam, wieder hier. Santana Deli war beruflich viel unterwegs, die Liebe für Cocktails und exotische Drinks ist geblieben: “Die Gastronomie ist meine Leidenschaft. Das ist das, was ich kann und gerne mache. Ich freue mich darauf, mit Musti im Salud noch einmal durchzustarten. Er ist ein bodenständiger und ehrlicher Mensch, dem ich vertraue. Eine super Basis für ein gutes Teamwork.” Einige MitarbeiterInnen sind schon viele Jahre dabei, wie Küchenchef Jozsef Hegedüs, der seit über 10 Jahren für die »Cocina Mexicana« im Herzen von Villach kocht und brät: Von Burritos über Quesadillas, herzhaftem Chilli con Carne bis hin zu Filet-, Huft- oder Rumpsteaks bietet er dir mit seinem Küchenteam eine beispiellose Bandbreite aus dem Tex-Mex-Repertoire – aber auch VegetarierInnen kommen nicht zu kurz. Hier findest du noch richtig authentisches Essen und weit und breit kein Convenience-Food. Und wenn du dich bei der Auswahl an Cocktails nicht entscheiden kannst, probier´s doch mit dem Long Island Ice Tea oder dem Porn Star Martini, der Rest kommt von ganz allein. Ein heißer Tipp: Von 17 bis 20 Uhr sowie von 23 bis 1 Uhr kommt ihr in den Genuss der Happy Hour: Pitcher kosten dann nur € 25,–, Cocktails € 7,90, Jumbo Cocktails € 10,90 und Non Alcoholic Jumbos € 8,50 (ausgenommen von den Happy-Hour-Preisen sind mit ** gekennzeichnete Drinks und Cocktails).

© Mario Stuiber

"Es ist die Herzlichkeit, die ich im Salud gespürt habe. Musti ist ein bodenständiger und ehrlicher Mensch, das ist eine super Basis für ein gutes Teamwork." Santana Deli

Wo die Gäste wichtiger sind als alles andere

Wer Musti Keceli kennt, weiß, dass man das, was er sagt, auch genau so nehmen kann und nicht anders. Und er sagt, dass bei ihm die Gäste das Wichtigste sind. Im Salud ist die Beziehung zwischen Gast und MitarbeiterInnen persönlich und locker, dennoch: Die Qualität muss stimmen und das Konzept ist von Beginn an aufgegangen. Seit Musti vor 2 Jahren das Salud Villach übernommen hat, steckt noch mal mehr Herzblut im Lokal, das Cocktailbar und Restaurant in einem ist. Das merkst du beim Essen, bei deinem Drink und auch noch um 2 Uhr früh, wenn du hier wieder mal die Zeit übersehen hast. Santana Deli, der durch seine internationalen Jobs auch zahlreiche Promis seine Freunde nennt und viel von der Welt gesehen hat, beschreibt genau, was ihn ins Salud getrieben hat: “Ich will Spaß haben bei der Arbeit, das überträgt sich automatisch auf die Gäste. Musti und ich sind alte Hasen im Geschäft und haben ganz ähnliche Vorstellungen, wie Gastronomie laufen muss.” Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen, außer vielleicht noch ein Zitat vom Salud-Chef höchstpersönlich, das mittlerweile Legende ist: “Deinen Spritzer kannst du überall trinken. Aber bei mir im Salud schmeckt er einfach besser.”