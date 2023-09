Fertigstellung bis 2024 Wohn­traum am Wörther­see: Selling Homes präsentiert "cHANGe 9220" Velden - Entdecke dein ganz persönliches Paradies am Wörthersee und lass dich sich von der Wohnanlage "cHANGe 9220" in Velden (Göriach) verzaubern. Hier erwartet dich eine einzigartige Kombination aus moderner Architektur, hochwertiger Bauweise und einer atemberaubenden Umgebung. Willkommen in deinem Zuhause! von Alina Gursch 4 Minuten Lesezeit (538 Wörter) Werbung Sanela Hodzic unterstützt mit Selling Homes ihre Kunden bei der Suche nach den passenden vier Wänden. © Montage: Selling Homes

Die staatlich geprüfte Immobilientreuhänderin Sanela Hodzic bietet ihren Kunden Unterstützung bei der Entscheidung, ob sie kaufen oder mieten sollen. Sie steht ihnen zur Seite, um die perfekte Immobilie in Kärnten zu finden, sei es eine Wohnung, ein Büro oder Geschäftsflächen. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Bauträger- und Projektenwicklung hat sich Sanela Hodzic nun auf Neu- und Wohnbauprojekte spezialisiert und arbeitet ihrer Firma unter dem Namen Selling Homes. Sie unterstützt sowohl Bauträger als auch ihre Kunden von der ersten Anfrage bis zur Übergabe der Immobilie professionell und auf Vertrauensbasis.

Wohnen mit Blick auf den Wörthersee

Die Wohnanlage “cHANGe 9220” besteht aus zehn top modernen Wohnungen in zwei dreigeschossigen Wohnhäusern, die über einen offenen Laubengang miteinander verbunden sind. Dieses Projekt bietet dir nicht nur ein komfortables Zuhause, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf den Wörthersee. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 73,18 m² und 83,79 m² und lassen dir Raum für deine individuelle Gestaltung. Die 22 Parkplätze sind bequem über die Göriacher Straße erreichbar und sorgen für eine stressfreie Anreise.

Sechs verfügbare Wohneinheiten

Besonders beeindruckend sind die liebevollen Details, wie der mit einem Lift ausgestattete Laubengang und die vertikale Holzverkleidung der tragenden Wandscheiben. Die PH-Wohnungen setzen ebenfalls auf eine harmonische Holzverkleidung und die großzügigen Fensterflächen bringen die tolle Umgebung direkt in dein Wohnzimmer. Aktuell stehen dir noch sechs dieser Wohneinheiten zur Verfügung. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und werden im September 2023 wieder aufgenommen, nachdem derzeit ein Sommerbaustopp eingelegt wurde.

Moderne Architektur im Nordwesten Klagenfurt

Die Reihenhäuser in “ViaFonte” in Wölfnitz, im Nordwesten Klagenfurts, sind wahre Meisterwerke der modernen Architektur. Mit ihrer Gestaltung und der Liebe zum Detail bieten sie ein Wohngefühl, das seinesgleichen sucht. Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen, ermöglichen dir die äußeren Reihenhäuser mit ca. 117 m² und das mittlere Reihenhaus mit ca. 100 m² eine optimale Nutzung des großzügigen Wohnraums. Große Fensterfronten eröffnen dir dabei nicht nur wunderschöne Ausblicke, sondern schaffen auch ein modernes, helles und freundliches Ambiente. Mehr zum Projekt erklärt Sanela Hodzic im Video!

Fertigstellung bis Ende 2024

Die Reihenhäuser erstrecken sich über zwei Etagen und bieten somit ausreichend Platz für deine Bedürfnisse. Auf dem ruhigen Grundstück sind die Einheiten südlich und südöstlich ausgerichtet, um dir und deiner Familie einen Weit- und Bergblick zu bieten. Jedes Reihenhaus verfügt über einen eigenen Garten. Die Fertigstellung dieser Wohnträume ist für Dezember 2024 geplant.

re.LAGO in Reifnitz

Aber auch in Reifnitz entsteht Raum zum Wohnen und Genießen. Das Projekt re.LAGO in Reifnitz am Wörthersee umfasst insgesamt 16 Wohnungen, wovon noch 9 zur Verfügung stehen, mit Größen von 62,77 m² und 83 m². Das besondere Highlight dieser Wohnungen ist der wunderschöne Seeblick, der den Bewohnern geboten wird. Zudem befindet sich die Anlage nur zehn Gehminuten vom Ufer des Wörthersees entfernt und liegt in einer ruhigen Alleinlage. In Reifnitz entsteht somit nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern auch ein Ort, der den Lifestyle am Wörthersee in vollen Zügen genießen lässt.