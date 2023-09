Noch bis Ende Juni! Stadtwerke-Crowd: Hol‘ dir 1.000 Euro Geburtstags­bonus für deinen Verein Klagenfurt - Die STW-Crowd feiert Geburtstag und alle Vereine können mitfeiern! Jetzt noch bis Ende Juni euren Herzenswunsch auf der Crowdfunding Plattform anmelden und zusätzlich 1.000 Euro sichern! von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (363 Wörter) Werbung Unterstütze deinen Lieblingsverein: in wenigen Klicks zur Crowdfinanzierung © STW

Die STW-Crowd wird ein Jahr alt und wir feiern gemeinsam mit dir und deinem Verein. Die Stadtwerke Klagenfurt haben vor rund einem Jahr eine Crowdfunding-Plattform ins Leben gerufen, um Klagenfurter Vereine, Organisationen und Initiativen zu unterstützen.

Wie funktioniert die STW-Crowd?

Die STW-Crowd ist eine Online-Crowdfunding-Plattform, auf der engagierte Vereine oder Institutionen die Möglichkeit bekommen, ihre Ideen und Wunschvorhaben vorzustellen und mit der Unterstützung vieler Einzelner zu finanzieren und umzusetzen. Also gleich Wunschprojekt vorstellen und kräftig die Werbetrommel rühren, sodass möglichst viele auf euer Vorhaben aufmerksam werden und es finanziell unterstützen. Wer sich den zusätzlichen Geburtstagsbonus in der Höhe von 1.000 Euro sichern will, muss jedoch schnell sein! Die Aktion läuft nur noch bis Ende Juni.

Welche Ideen können teilnehmen? Eine Idee kann vieles sein! Ob Wunsch oder bereits ein konkreter Bedarf wie neue Dressen für die Fußballmannschaft, die Finanzierung von Turnierteilnahmen oder die Buchung von Spielflächen oder Turnsälen. Mit eurer Crowdfunding-Kampagne können deine Vereinskolleg:innen und du Geld für euer Vorhaben sammeln.

Ein Jahr und sechs erfolgreich umgesetzte Ziele

Fürs erste Jahr wurde nun zufrieden Bilanz gezogen, sechs Vorhaben konnten mit einer Gesamtsumme von 23.153 Euro realisiert werden. Die Soccer Girl Academy Kärnten hat bereits zwei große Anliegen mit der STW-Crowd Wirklichkeit werden lassen und das Geld u.a. in Fort- und Ausbildung, in Turniere und Sommercamps investiert. Zweck aller ihrer Maßnahmen ist es, mehr Möglichkeiten für Mädchen und Frauen im Fußball zu schaffen. Das TiKo Klagenfurt hingegen finanzierte mit Hilfe von 69 UnterstützerInnen eine Spezialbetreuung für Straßenhund Enzo. Auf die Suche nach Sponsoren begab sich auch die Limitless Dance Union. Sie konnte ihren Plan, die verstärkte Teilnahme an Wettbewerben und Meisterschaften mit 40 Unterstützern und 4000 Euro umsetzen. Auch beim Beachteam Rabitsch/Trailovic war die Teilnahme an internationalen Turnieren die Antriebsfeder zum Mitmachen. Beim Landesverband Kärnten Bowling wurde als Projektziel festgelegt, die Randsportart Bowling der Klagenfurter Jugend näher zu bringen.

Was versteht man unter Crowdfunding generell?

Es ist eine Form von Finanzierung (englisch: „funding“), bei der über spezielle Plattformen eine Menge von Menschen (englisch: „crowd“) angesprochen und dazu aufgerufen wird, sich an Projekten, Produkten, Startups etc. finanziell zu beteiligen. Bei dieser „Schwarmfinanzierung“ werden im Vorfeld die benötigte Summe und erwartbare Gegenleistungen kommuniziert. Bei Erreichen der Summer erfolgt die Projektumsetzung, bei Nichterreichen fließt das Geld an die Beteiligten zurück. Weitere Informationen gibt es unter klagenfurt-crowd.at.