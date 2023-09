Forderung der Grünen "Hitze tötet": Grüne fordern einen Notfallplan für Klagenfurt! Klagenfurt - "Hitze macht Kranke kränker, Hitze tötet! Mit dieser Tatsache müssen wir uns im Hitzesommer 2023 und darüber hinaus ernsthaft auseinandersetzen. Die Hitze ist eine der größten Gesundheitsgefahren, auf die wir uns in diesem Jahrhundert vorbereiten müssen", so die klare Meinung der Grünen Klagenfurt. Nun fordern sie einen Hitzenotfallplan für Klagenfurt. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (449 Wörter) Werbung © Elisa Auer

“Vor allem ältere und chronisch kranke Personen, sozial schlecht gestellte Menschen, Obdachlose, Menschen, die im Freien arbeiten müssen, Babys und Kleinkinder. Diese Menschen sind extrem gefährdet, während einer Hitzewelle vorzeitig zu sterben”, erklärt Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt. Aber auch für gesunde Menschen sei die Belastung durch Hitzetage enorm: “Es ist wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Leistungsfähigkeit ansonsten gesunder Menschen in Zeiten großer Hitze um ca. 7 Prozent abnimmt. Dagegen steigt die Zahl der Krankenstände und Krankenhausaufenthalte. Das hat selbstverständlich enorme volkswirtschaftliche Kosten zur Folge”, betont die Politikerin.

Welche Maßnahmen müssen getroffen werden?

Sofortmaßnahmen Start einer Informations- und Sensibilisierungskampagne (Die Menschen müssen darüber informiert werden, wie sie sich in Zeiten großer Hitze verhalten sollen, angefangen von Lüften bis zu Trinken und Medikation)

Telefon Helpline – gibt es bereits vom Gesundheitsministerium 050 555 555

Spezifische Maßnahmen für Personen, die im Freien arbeiten müssen

Verteilung von Trinkwasser an öffentlichen Orten

Erfassen und Schaffen von kühlen Orten – sogenannten COOL SPOTS (Diese Orte können sein: Museen, Kirchen, Bibliotheken, Gemeindezentren (sofern klimatisiert), Shoppingzentren …… Eine Liste dieser Orte muss verteilt werden, ev. ein Transportdienst organisiert werden.)

Ausstatten der Gebäude in städt. Besitz und städt. Wohnhäusern mit Außenjalousien und Gebäudebegrünung.

Wasserdüsen an besonders heißen Orten, wie z. B. Neuer Platz, Heiligen Geist Platz

Kontrolle von Autos auf Parkplätzen, ob sich Tiere oder Kinder in überhitzten, parkenden Autos befinden

Mittelfristige Planung Großflächige Entsiegelungsaktionen

Bei so vielen Parkplätzen als möglich wird der Asphalt durch Rasensteine ersetzt.

Parkplätze mit wesentlich mehr großkronigen Bäumen bepflanzen. Auch Firmenparkplätze berücksichtigen!

Optimieren der straßenbaulichen Maßnahmen und Bau- bzw. Erneuerung der Versorgungsleitungen mit bestehenden Bäumen und Neupflanzungen.

Großflächige Baumpflanzungen in Wohnanlagen.

Seit einigen Jahren werden in den neu errichteten Wohnanlagen immer weniger Bäume gepflanzt. Dies geht in Zeiten der Erderhitzung nicht mehr. Vorgangsweise wie bei den Firmenparkplätzen.

Verbot von dunklen Asphaltflächen

Verbot von Glasfassaden

„Durchgrünung“ der Gewerbe- und Industriezonen

Großzügige Baumpflanzungen, Anlage von Biotopen, Fassaden- und Dachbegrünungen. Förderungen von privaten Baumpflanzungen (Grazer Modell)

Förderungen von Dach- und Fassadenbegrünung bei Privathäusern

Offene und bewegte Wasserflächen erhalten und schaffen

Fließgewässer renaturieren

Systematisches Speichern von Niederschlagswasser

Ergänzen der Spielplätze mit Wasserspielplätzen

Langfristige Planung Betrifft vor allem Stadtplanung und Bautätigkeiten

Großflächig Grünräume neu schaffen bzw. vorhandene Grünräume streng schützen. Sie sind wichtige Kaltluft-Hot Spots

Grünräume miteinander vernetzen und mit Radwegen verbinden

Kaltluftschneisen beachten und bewahren

Flächensparsamer Umgang mit Siedlungs- und Gewerbestrukturen

Innenentwicklung priorisieren

Bestandserweiterungen optimieren

Erfassung und Weiterentwicklung von Leerständen, sowohl bei Wohnungen als auch Industrie- und Gewerbegebäuden

Begrünung von Dächern, Fassaden, Höfen

Mobilitätsvielfalt schaffen, Mobility Hubs, Leihsysteme für E-Bikes und Lastenräder ...

ÖPNV stärker anbieten

Sammeltaxi-System installieren

Forderung nach einem/einer Klima-Koordinatior/Klimakoordinatorin!

“Um diese Maßnahmen durchzuführen, wird es notwendig sein, eine Stabsstelle einzurichten. Es müssen Ressorts und Abteilungen der Stadt mit div. Organisationen zusammenarbeiten – wie Gesundheitsamt, Sozialamt, Seniorenbüro, Stadtgartenamt, Umwelt- und Klimaschutzabteilung, Stadtplanung, Bau, Tiefbau mit dem Roten Kreuz, Caritas, Diakonie, div. Pensionist:innenvereine, Hilfswerk etc.. Diese Stabsstelle muss von einem Hitzeschutzkoordinator oder – Manager geleitet werden, der in allen Ressorts beigezogen werden muss”, erklärt Motschiunig.

Was wurde bis jetzt von der Stadt Klagenfurt unternommen?

2018 wurde das Projekt ADAPT-UHI: Urbane Hitzeinseln in Klagenfurt, Salzburg und Mödling durchgeführt, und zwar vom IIASA, dem Umweltbundesamt, der ZAMG und der Stadt Klagenfurt. Diese Studie untersuchte, wie effektiv Maßnahmen zur Senkung der Hitzebelastung sein können. 2019 war die Studie fertig, das Ergebnis waren 10 Vorschläge, die die Hitzesituation in der Stadt wesentlich verbessern würden. Mit dem Ergebnis sind die Grünen nicht zufrieden: “Lediglich 1 einziger Vorschlag wurde verwirklicht, nämlich der Wandel zu hitze-, trocken- und schädlingsresistenten Bäumen (APTREES). In der Studie wurde auch nachgewiesen, dass die Maßnahmen zur Hitzereduktion der Stadt Klagenfurt nennenswerte Kostenreduktionen bringen würde, also auch einen finanziellen Vorteil. Die Studie wurde im Sommer 2019 vorgestellt, dann kam die Gemeinderatswahl und seitdem ruht die Studie in den Schubladen der Umweltabteilung”.

“Als ob es kein Morgen gäbe”

“Die engagierten Mitarbeiter:innen der Klima- und Umweltschutzabteilung haben wirklich großartige Arbeit geleistet, leider aber eigentlich ohne Anerkennung”, bedauert die Stadtparteiobfrau der Grünen Klagenfurt. Anstatt die Vorschläge in die Tat umzusetzen, sei weiter betoniert und versiegelt worden, “als ob es kein Morgen gäbe. Es herrscht scheinbar die Meinung vor, dass alles, was vor 2021 gearbeitet und beschlossen wurde, einfach ignoriert werden kann. Zum Schaden der Klagenfurter Bürger:innen. Es geht ja nicht nur darum, dass volkswirtschaftliche Vorteile erzielt werden, sondern es geht auch darum, zu verhindern, dass Bürger:innen der Stadt unnötigerweise vorzeitig sterben. So betrachtet muss man die Versäumnisse der jetzigen Stadtregierung als verantwortungslos bezeichnen”, so Motschiunig abschließend.