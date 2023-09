Ab 23. Juni Fancy Street-Food trifft Lake Vibes: Neuer Foodtruck am Faaker See eröffnet Faaker See - Der Faaker See hat eine Attraktion mehr, mit dem grandiosen Grand Opening des einzigartigen Foodtrucks am Faaker See Inn Hotel. Ab dem 23. Juni 2023 wird die regionale Kulinarik-Szene mit fancy Streetfood und unfassbar guten Vibes auf der Panoramaterrasse mit Blick auf den See ordentlich gerockt! Die Besucher erwartet eine Geschmacksexplosion der Extraklasse, bei der ihre Geschmacksknospen vor Freude beben werden. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (263 Wörter) Werbung © FaakerSeeInn

Mit einer umwerfenden Auswahl an einzigartigen Gourmet-Burgern, traditionellen Kärntner Schmankerln und raffinierten Gerichten bietet der Foodtruck eine sensationelle Kombination aus Streetfood-Flair und erstklassiger Küche. Die Köche vor Ort verschmelzen gekonnt kulinarische Kreativität mit hochwertigen Zutaten, um ein Geschmackserlebnis zu kreieren, das seinesgleichen sucht.

“Unvergessliche kulinarische Erfahrung”

“Unser Ziel ist es, unseren Gästen eine unvergessliche kulinarische Erfahrung zu bieten”, sagt Gastgeberin Petra Schretter. “Wir möchten die Menschen dazu motivieren, mit ihren Freunden oder ihren Familien vorbeizukommen, um die coolen Vibes und entspannten Stunden auf der Panoramaterrasse und atemberaubenden Ausblicke auf den Faaker See zu genießen. Bei uns geht es nicht nur ums Essen, sondern um ein ganzheitliches Erlebnis des Sees.”

© FaakerSeeInn

Den Tag entspannt ausklingen lassen

Das Grand Opening des Foodtrucks findet am 23. Juni 2023 ab 14 Uhr statt und wird die Gäste mit einem Feuerwerk aus köstlichen Aromen begeistern. Das Faaker See Inn Hotel, gelegen an einem der schönsten Seen Österreichs, bietet die ideale Kulisse für dieses einzigartige gastronomische Erlebnis. Die Öffnungszeiten des Foodtrucks sind von 14 bis 21 Uhr, sodass sowohl Nachmittags- als auch Abendbesuche möglich sind.

“Wir freuen uns auf dich”

Der Foodtruck lädt dazu ein, sich von einem einzigartigen Streetfood-Angebot verzaubern zu lassen und in eine kulinarische Welt voller Genuss und Style einzutauchen. Es ist Zeit, den Gaumen zu verwöhnen und das Leben am See in vollen Zügen zu genießen. “Wir freuen uns darauf, dich ab dem 23. Juni 2023 mit fantastischem Streetfood, großartigen Vibes und einem atemberaubenden Ausblick auf den See zu verwöhnen“, so die Gastgeber abschließend.