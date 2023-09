Trotz durchwachsenem Wetter Mai-Nächtigungs­zahlen: Kärntner Tourismus gelang gutes Ergebnis Kärnten - Die aktuellen Tourismus-Zahlen der Landesstatistik Kärnten liegen vor. Insgesamt wurden im Mai 238.191 Ankünfte und 807.786 Übernachtungen verzeichnet. Gegenüber dem Mai des Vorjahres wird damit ein Plus verzeichnet. Jetzt gilt es alle Kräfte für eine erfolgreiche Sommersaison zu bündeln. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (251 Wörter) © Bettina Nikolic

“Trotz des durchwachsenen Wetters ist unseren Tourismusbetrieben ein sehr respektables Mai-Ergebnis gelungen”, freut sich Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) über die veröffentlichten Ankunfts- und Nächtigungszahlen. “Wir starten somit positiv in die Sommersaison.” Insgesamt wurden im Mai 238.191 Ankünfte und 807.786 Übernachtungen verzeichnet. Gegenüber dem Vorjahr wurde damit bei den Übernachtungen ein leichtes Plus von 0,7 Prozent und bei den Ankünften ein Plus von 0,2 Prozent erreicht. Wenn auch mit regionalen Unterschieden, wie die Statistik zeigt: “Wir werden deshalb die seit drei Jahren höchst erfolgreiche Herbstoffensive um eine neue Offensive für die Vorsaison ausweiten. Insbesondere in den Regionen, in denen die Vorsaison noch Potenzial hat, sollen neue Angebote erarbeitet und eingeführt werden […]”, kündigt Schuschnig an.

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) © Büro LR Schuschnig

Aktuelle Buchungslage für den Sommer ist positiv

Dazu der Geschäftsführer der Kärnten Werbung, Klaus Ehrenbrandter: „Mit der Mai-Statistik haben wir ein insgesamt gutes Ergebnis. Die Marktbearbeitung und Frühsommeroffensive der Kärnten Werbung deckt sich mit den Steigerungen in unseren Kernmärkten Deutschland, Niederlande und Italien sowie in den Ländern des zentral- und osteuropäischen Raums, u.a. aus Polen, Ungarn und Tschechien. Hier gab es ein deutliches Plus bei Gästeankünften (36,5 Prozent) und bei den Übernachtungen von insgesamt 31,6 Prozent. Für den weiteren Sommer sind wir zuversichtlich, mit unseren Aktionen gut aufgestellt und setzen weiterhin intensive Kraft in die Sommerbewerbung, weil wir wissen, dass auch dieses Jahr wieder sehr kurzfristig gebucht wird.” Jetzt gilt es alle Kräfte für eine erfolgreiche Sommersaison zu bündeln.