Straßensperren & Co.: Unwetter zog Spur der Ver­wüstung rund um den Katschberg Krems in Kärnten - Die Freiwilligen Feuerwehren zwischen Rennweg, dem Katschberg und Gmünd rückten am Mittwochnachmittag, dem 21. Juni 2023, nach den schweren Unwettern zum Einsatz aus. Mehrere Straßen wurden verlegt. Auch wurden zwei Gebäude sowie Fahrzeuge durch eine Mure schwer beschädigt.

Wie berichtet, zog ein heftiges Unwetter am Mittwochnachmittag eine Schneise der Verwüstung durch Kärnten. Stark getroffen wurde das Gebiet zwischen Rennweg, dem Katschberg und Gmünd in Kärnten. Wie die Polizeibeamten berichten, rollte unter anderem eine Mure direkt über die L19 Innerkremser Landesstraße, sodass sie im Bereich des ehemaligen Gasthaus Rauter nicht mehr befahrbar war. Doch der eigentliche Schaden zeigte sich erst bei der Nachschau: “Mehrere Anrainer und die Besatzung der Streife Gmünd waren zwischen mehreren Muren eingesperrt und die L19 auf diversen Stellen nicht mehr befahrbar”, schildern die Polizisten.

Verwüstung auch an der Katschberg Straße

Auch über die B99 Katschberg Straße war aufgrund mehrerer Muren eine Zufahrt nicht mehr möglich. Bei einem Linienbus im Bereich St. Nikolai wurde zudem die Schiebetür durch einen Stein komplett zerschlagen. “Die Straßenmeisterei wurde in Kenntnis gesetzt”, so die Beamten. Die Straße wurde daraufhin für den gesamten Verkehr gesperrt und schweres Gerät für die Räumung angefordert.

Bäume entwurzelt

Entlang der Katschberg Straße (B99) wurden außerdem mehrere Bäume entwurzelt. Auch traten Bäche über die Ufer. Die Fahrbahn war im Ortsteil Leoben-Nord aufgrund von Vermurungen nicht mehr passierbar. Ebenso wenig die Gemeindestraßen im Leobengraben und Pressingberg. “Die Straßenmeisterei Spittal an der Drau sowie die örtlichen Feuerwehren sind mit den Aufräumungsarbeiten beschäftigt”, betont man seitens der Polizei.

Serfauser Straße vorerst gesperrt

In Kremsbrücke wurde zudem ein enormer Sachschaden an zwei Häusern verursacht. “Weiters wurde ein Auto durch eine Mure beinahe zur Gänze verschüttet”, so die Einsatzkräfte. In Vorderkrems versperrte eine weitere große Mure außerdem die L19 Innerkremser Straße zur Gänze. Auch sie wurde zur Gänze gesperrt. “Nach Rücksprache mit der Straßenmeisterei ist der Straßenabschnitt derzeit und voraussichtlich bis in die Vormittagsstunden des 22. Junis 2023 gesperrt. Eine Umleitung wurde über die A10 Tauernautobahn eingerichtet.

Arbeiten laufen auf Hochtouren

“Verletzt wurde nach letzten Erkenntnissen niemand, es entstand jedoch enormer Sachschaden und die Aufräumarbeiten dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen”, heißt es am heutigen Donnerstag seitens der Polizei. Neben der Straßenmeisterei stehen auch die Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung im Einsatz und arbeiten auf Hochtouren.