Hub­schrauber im Einsatz: Steirer nach Sturz von Treppe bewusstlos

Graz-Umgebung/Kärnten - Ein 71-jähriger Mann aus Graz-Umgebung war am 21. Juni in einer Pension in Villach zu Gast. Nach einem Ausflug begab er sich ins 2. Obergeschoß, als der Vermieter plötzlich ein lautes Rumpeln hören konnte.

