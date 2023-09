Trendsportfestival:

UNIQA sorgte für viel Action am Koschat­platz

Kärnten - Am Koschatplatz in Klagenfurt fand am Mittwoch, dem 21. Juni 2023, das UNIQA-Trendsportfestival statt. In Kooperation mit der SPORTUNION konnten dort Schüler zwischen elf und 15 Jahren die gefragtesten Sportarten ausprobieren.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) #GOODNews