Mit Klangerlebnis Musik­mittelschule Ferdinandeum feiert 50-Jahr-Jubiläum Graz - Die Musikmittelschule Ferdinandeum hat allen Grund zu Feiern. Vor 50 Jahren startete an der damaligen Hauptschule Ferdinandeum im Herzen von Graz, in der Färbergasse 11, ein einzigartiges Bildungsprojekt. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (430 Wörter) Direktorin Barbara Ogrisek und Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner mit Schüler:innen der Musikmittelschule Ferdinandeum. © Stadt Graz/Fischer

Die Musikmittelschule Ferdinandeum hat seit ihrer Gründung zahlreiche Schulen in ganz Österreich dazu inspiriert, ihrem Beispiel zu folgen. Heute gibt es mehr als 100 Musikmittelschulen in ganz Österreich. 14 davon sind in der Steiermark beheimatet. „Die Stadt Graz ist stolz seit mittlerweile 50 Jahren über eine Schule mit dem Schwerpunkt Musik zu verfügen. Damit war Graz Vorreiter in ganz Österreich. Besonderes Detail: Nicht nur die Schulform, sondern auch das Gebäude des Ferdinandeums ist historisch: Bereits seit mehr als vier Jahrhunderten werden an diesem Standort Schülerinnen und Schüler unterrichtet“, erklärt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner.

Zum Jubiläum gibt’s ein Klangerlebnis in der Grazer Innenstadt

Am 23. Juni wird das Jubiläum quer durch die Stadt gefeiert und auch die Bevölkerung bekommt etwas zu hören. Der Festtag beginnt um 10.30 Uhr, wenn Abordnungen der steirischen Musikmittelschulen an diversen Plätzen in der Grazer Innenstadt ihr musikalisches Können zum Besten geben. Die festlichen Höhepunkte des Tages finden in der Grazer Burg und im Orpheum statt. Die zahlreich geladenen Ehrengäste werden in der Grazer Burg empfangen, wo ein musikalisches Rahmenprogramm auf sie wartet, das die Vielfalt und Kreativität der Musikmittelschule widerspiegelt.

Den taktvollen Abschluss des Tages bildet der Festakt im Grazer Orpheum. Hier gestalten die talentierten Schüler:innen ein beeindruckendes Programm, das die Zuschauer:innen in Staunen versetzen wird. Neben den mitreißenden Klängen wird es auch Videobotschaften aus allen neun Bundesländern geben. „Das Jubiläumsfest ist ein besonderer Moment für unsere Schule mit all unseren talentierten Schüler:innen. Es freut mich diesen Tag mit vielen Wegbegleiter:innen, Ehrengästen und vor allem mit viel Musik zu feiern“, sagt Direktorin Barbara Ogrisek.

Ein Konzept mit Erfolgsgarantie

Das Erfolgsgeheimnis der Musikmittelschule Ferdinandeum liegt in ihrem einzigartigen Konzept. Schüler:innen, erhalten eine umfassende musikalische Ausbildung, die fünf Stunden pro Woche umfasst. Der Lehrplan beinhaltet unter anderem Chorgesang, Instrumental- und Ensembleunterricht, Musikgeschichte, Musiktheorie, Musik und Bewegung. Die Bildungseinrichtung legt außerdem großen Wert auf eine fundierte Allgemeinbildung, die die Schüler:innen auf weiterführende Schulen und den Berufseinstieg vorbereitet. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) gelegt. Ebenso werden Schüler:innen bei der Entwicklung ihrer individuellen Lebenswege unterstützt, um sie damit bestmöglich auf das weitere Leben vorzubereiten. „Gelingen kann all dies natürlich nur mit einem guten gewachsenen Team, das Musik nicht nur schätzt, sondern dem die musikalische Ausbildung ein Herzensanliegen ist. Die zahlreichen motivierten Pädagoginnen und Pädagogen am Standort bilden die wichtigste Basis dieser Schule“, ergänzt der Bildungsstadtrat.