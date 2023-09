Am 24. Juni

"Langer Tag der Energie" findet heuer erstmals statt

Graz - Am Samstag, 24. Juni, findet zum ersten Mal der „Lange Tag der Energie“ statt. An mehr als 80 Energieschauplätzen in der ganzen Steiermark können Interessierte kostenlos spannende Einblicke in erneuerbare Energieerzeugung, Elektromobilität, Stromspeicherung und vieles mehr bekommen.

