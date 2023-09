Gold!

Steirische Firma sicherte sich den Handels-Export­preis 2023

Steiermark - In sechs Haupt- und drei Sonderkategorien wurden durch die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich die exportstärksten Betriebe ausgezeichnet. Ganz oben am Podest fand sich ein Unternehmen aus der Steiermark wieder: Das Institut AllergoSan setzte sich in der Kategorie Handel durch und holte Gold.

von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (318 Wörter)