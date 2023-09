Tour de Chance

Von Wien nach Klagen­furt: Team radelte 353 Kilometer gegen Kinder­armut

Klagenfurt - Mit dem Fahrrad haben 120 Aktivisten und Mitarbeitern der Volkshilfe in den letzten Tagen die Strecke von Wien nach Klagenfurt bewältigt. Die zurückgelegte Distanz, es waren 353 Kilometer - also 353.000 Meter – steht symbolisch für 353.000 armutsgefährdete Kinder und Jugendliche in Österreich.

