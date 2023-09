Spatenstich

Millionen-Investition: Kelag baut Fern­wärme in Villach weiter aus

Villach - Bis 2025 investiert die Kelag rund 32 Millionen Euro in die Erweiterung der Wärmeerzeugungskapazitäten sowie in den Netzausbau von Villach, um die steigende Nachfrage der Kunden auch in Zukunft decken zu können. Am heutigen Mittwoch erfolgte der ...