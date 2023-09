Am 28. Juni:

Polizeimusik lädt zum Sommer­nachts­konzert nach Velden

Velden am Wörthersee - Wie schön! Am kommenden Mittwoch, dem 28. Juni 2023, führen die Polizeimusik und der Polizeichor Kärnten Musikliebhaber im Casineum in Velden am See durch einen buntgemischten Sommerabend.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (144 Wörter)