Nach Auswahlverfahren: Johannes Müller wird als neuer Finanz­direktor vor­geschlagen Graz - Die Hearing-Kommission schlug am Mittwoch zwei Kandidaten als neuen Finanzdirektor der Stadt Graz an Personalstadtrat Manfred Eber vor. Dieser wird den interimistischen Leiter der Finanz- und Vermögensdirektion, Johannes Müller, dem Personalausschuss vorschlagen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (317 Wörter) © Stadt Graz/Fischer

Die Hearing-Kommission, bestehend aus Bürgermeisterin Elke Kahr, den Mitgliedern des Grazer Stadtsenats Manfred Eber, Kurt Hohensinner, Robert Krotzer, Günter Riegler, Claudia Schönbacher und Judith Schwentner sowie Magistratsdirektor Martin Haidvogl, unterbreitete gestern einen Vorschlag von zwei Kandidaten an Personalstadtrat Manfred Eber. Dieser wird den interimistischen Leiter der Finanz- und Vermögensdirektion Johannes Müller als neuen Finanzdirektor der Stadt Graz an den Personalausschuss vorschlagen und anschließend dem Gemeinderat zum Beschluss vorlegen.

Auswahlverfahren

Von den 16 Bewerber:innen wurden fünf zum Hearing eingeladen, drei Personen nahmen die Einladung an. Die Bestellung des Finanzdirektors ist auf fünf Jahre befristet. Personalstadtrat Manfred Eber bedankt sich bei allen Kandidaten. Nachdem am 12. November 2022 Stefan Tschikof seine Funktion als Finanzdirektor zurücklegte, übernahm Johannes Müller die interimistische Leitung der Finanz- und Vermögensdirektion. Basierend auf den Fähigkeiten, die notwendig sind, um die Stadt Graz gut in die finanzielle Zukunft zu führen, wurde die öffentliche Stellenausschreibung des Finanzdirektors im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin erstellt und vom Stadtsenat genehmigt. Bei dem Auswahlverfahren sowie der Hearing-Moderation wurde eine externe Personalberatungsfirma hinzugezogen.

Über Müller

Johannes Müller wurde am 10. Juni 1979 in Tirol geboren. Nach seinem Diplomstudium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck sammelte er Berufserfahrung an der Privatuniversität UMIT in Hall. Danach zog es den leidenschaftlichen Bergfreund in die Steiermark. Der Volkswirt arbeitete in den Folgejahren für eine internationale Wirtschaftstreuhandkanzlei als Prüfer und Unternehmensberater sowie in Führungsfunktionen im Sozialbereich und der Industrie. 2013 nahm er eine Stelle beim Stadtrechnungshof in Graz an. In dieser Rolle konnte er weite Teile des gesamten Hauses Graz intensiv kontrollierend begleiten. Von Juni 2020 bis Juli 2021 war er mitten in der Corona-Pandemie Finanzdirektor von Innsbruck. Aus privaten Gründen wechselte er mit Auslaufen seines einjährigen Vertrages wieder nach Graz in den Stadtrechnungshof. Der Familienvater gilt zudem als Experte für Korruptionsprävention und Compliance und ist Mediator in Ausbildung.