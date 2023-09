Kooperationsvertrag unterschrieben Kelag investiert 100 Millionen Euro ins Kärntner Glas­fasernetz Klagenfurt - Die Breitbandinitiative Kärnten (BIK) und die Kelag haben das gemeinsame Ziel, das Breitbandnetz in Kärnten massiv auszubauen und möglichst viele Haushalte und Unternehmen an das Glasfasernetz anzuschließen. Zur Umsetzung dieses Vorhabens haben die beiden Unternehmen einen Kooperationsvertrag ausgehandelt und am heutigen Donnerstag, dem 22. Juni 2023, unterzeichnet. von Tanja Janschitz 4 Minuten Lesezeit (567 Wörter) © 5min.at

Investitionen in den Breitbandausbau sind Investitionen in die Zukunft des Standorts. “Mit dem heute unterzeichneten Kooperationsvertrag schaffen wir mit zwei regionalen Partnern einen engen und starker Schulterschluss. Die BlK und die Kelag beschleunigen den Breitbandausbau für die Kärntner Haushalte und Betriebe. Wir kommen schneller in die Umsetzung und steigern das Tempo beim Ausbau deutlich”, freut sich Breitbandlandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Der Kooperationsvertrag regle die Zusammenarbeit von BlK und Kelag in jenen Gebieten, für welche die BIK Fördermittel vom Bund erhalten hat. Auch will die Kelag gemeinsam mit der BIK das Glasfasernetz in jenen Gebieten ausbauen, für die es keine Fördermittel gibt. Kooperiert wird außerdem bei den Planungsarbeiten und bei der Nutzung vorhandener Glasfaser-Infrastruktur.

Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag, beim Unterzeichnen der Kooperationsvereinbarung. © 5min.at Peter Schark, Geschäftsführer der BIK, unterschreibt den Vertrag. © 5min.at

Kelag investiert 100 Millionen Euro

Insgesamt fließen bis 2027 rund 200 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln in den Ausbau in Kärnten. “Uns ist der zweite große Download an Bundesmitteln aus der zweiten Breitbandmilliarde gelungen, jetzt gehen wir gemeinsam in den zügigen Glasfaserausbau. Insbesondere die ländlichen Regionen werden dadurch gestärkt”, so Schuschnig. Damit sollen in 40 Kärntner Gemeinden rund 55.900 neue Glasfaseranschlüsse geschaffen werden – wir haben berichtet. Die heute unterzeichnete Kooperation sei eine Grundsatzvereinbarung, meint Kelag-Vorstand Reinhard Draxler: “Die einzelnen Projekte werden wir in gegenseitiger Abstimmung schrittweise umsetzen. Unser Unternehmen wird in den nächsten Jahren rund 100 Millionen Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes in Kärnten investieren. So treiben wir die Digitalisierung in Kärnten voran […].”

Fünf neue Ausbauregionen

“Unser gemeinsames Ziel ist der flächendeckende Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in Kärnten”, erklärt Peter Schark, Geschäftsführer der BIK. “Weil die landeseigene BIK aus wettbewerbsrechtlichen Gründen in ihren Ausbauaktivitäten eingeschränkt ist, benötigen wir einen privatwirtschaftlichen Partner. Mit der Kelag haben wir nach intensiven Verhandlungen einen starken Partner gefunden.” Mit dem Kooperationsvertrag von BIK und Kelag sind nun die Weichen für den Ausbau der genannten 40 Gemeinden in fünf neue Regionen gestellt: Lieser-Maltatal, Wörthersee-West, Kärnten Süd/Hochstuhl (Rosental), Kärnten Süd/Hochobir (Jauntal) und Gurktal. “Für die Ausbauvorhaben in diesen fünf Regionen hat der Bund Förderungen von 96,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt”, so Schark.

In sieben Gemeinden bereits in der Umsetzung

Die Kooperation von BIK und Kelag baut auf dem ersten gemeinsamen Flächenausbauprogramm in der Region Gailtal auf. “Die dort zugrunde gelegten Parameter wie Flächendeckung, technische Standards, Endkundenpreise etc. können wir in die nächsten Projekte übernehmen”, erläutert Schark. In der Ausbauregion Gailtal/Lavamünd mit den Gemeinden Lavamünd, Bad Bleiberg, Nötsch, Hermagor-Pressegger See, Kötschach-Mauthen, Oberdrauburg und Irschen haben die Bauarbeiten von BIK und Kelag bereits begonnen. Die Voraussetzung für den Ausbau in der Region wurden im Jahr 2022 geschaffen. Hier werden 500 Kilometer Trasse verlegt, mehr als 14.000 Kunden können erreicht werden. Alleine in diesen sieben Gemeinden werden 45 Millionen Euro investiert. 16,1 Millionen Euro kommen von der Breitbandmilliarde des Bundes, 11,4 Millionen Euro aus Landesmitteln und 17,5 Millionen Euro investiert die Kelag.

Am Foto: BIK-Geschäftsführer Peter Schark (li.), Landesrat Sebastian Schuschnig (m.) und Kelag-Vorstand Reinhard Draxler (re.) © 5min.at

Flächendeckender Ausbau

“Anfang des vergangenen Jahres sind wir als Kelag-Connect in zehn Kärntner Gemeinden tätig gewesen, heute sind wir in rund 60 Gemeinden aktiv”, erläutert Draxler die Entwicklung. “Über 11.000 Kunden haben bereits Verträge mit Kelag-Connect abgeschlossen. Pro Monat kommen mehr als 1.000 neue Verträge dazu. Möglich ist das nur mit einem starken Team, das aktuell aus rund 35 Mitarbeitern der Kelag sowie rund 30 externen Kräften besteht.