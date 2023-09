Verein der Steirer in Wien Steirerball: Im Jänner 2024 wieder zurück in der Wiener Hofburg Steiermark/Wien - Nun ist es fix: Der Steirerball ist zurück – am 12. Jänner 2024 wird die Wiener Hofburg wieder die ganze Nacht hindurch in steirischer Hand sein: Der Verein der Steirer in Wien lädt zum „fröhliganten“ Steirerball 2024. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (246 Wörter) © Verein der Steiermärker/Ludwig Schedl

„Der Steirerball ist eines der Highlights der Wiener Ballsaison. Der Verein der Steirer hat daher bereits jetzt den Termin für 2024 mit der Wiener Hofburg fixiert. Am 12. Jänner 2024 lassen wir die steirische Lebensfreude und Herzlichkeit wieder hochleben. Wir freuen uns auf ein großartiges, ‚fröhligantes‘ und steirisches Ball-Erlebnis der Extraklasse“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien. Auf die Gäste des Steirerballs 2024 warten vielfältige steirische Musikgruppen, kulinarische Schmankerl, farbenfrohe, elegante Trachten und erlesene Weine. Auch die Klassiker wie die nachgebaute Weinstraße, der Bieranstich, die Kernöleierspeis‘, die Mitternachtseinlage, die Quadrille und die Tombola sind wieder fixer Bestandteil des Programms in der Hofburg.

Das Ausseerland tanzt…

Das Ausseerland im Salzkammergut ist Partnerregion. Die Verantwortlichen der Partnerregion werden die Steirer in Wien tatkräftig unterstützen: Am Ballabend werden die Bürgermeister Franz Frosch (Bad Aussee), Gerald Loitzl (Altaussee), Franz Steinegger (Grundlsee) sowie Bürgermeisterin Veronika Grill (Bad Mitterndorf) mit ihren Abordnungen aus Kultur, Tourismus und Gesellschaft das Ausseerland mit all seinen Facetten in der Wiener Hofburg vorstellen.

Narzissen-Hoheiten in der Hofburg

Pamela Binder, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ausseerland -Salzkammergut: „Wir werden in Wien sehr sichtbar, sehr spürbar sein und für ein buntes Bild sorgen. Mit farbigen Trachten aus der Trachtenhauptstadt Österreichs, mit Paschen und auch mit der Salinenmusikkapelle. Auch die Narzissen-Hoheiten werden in der Steirerballnacht in Wien dabei sein.“ Das Ausseerland Salzkammergut wird auch für kulinarische Überraschungen sorgen und etwa Seesaiblinge mit nach Wien bringen.