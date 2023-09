Mais, Getreide & Co.: Hagel-Unwetter ver­ursachte enorme Schäden in der Land­wirtschaft Kärnten - Golfballgroße Hagelkörner, Starkregen und Sturm haben am späten Mittwochnachmittag teilweise schwere Schäden in der Kärntner Landwirtschaft verursacht. Der Gesamtschaden dürfte um die 800.000 Euro betragen, heißt es heute seitens der Österreichischen Hagelversicherung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) Diese Hagelkörner fielen in der Gemeinde Nötsch im Gailtal vom Himmel. © Leserfoto

Mit der ersten Hitzewelle stieg auch die Unwettergefahr. Golfballgroßer Hagel, Starkregen und Sturm haben am späten Mittwochnachmittag zum Teil schwere Schäden in der Landwirtschaft verursacht. “Betroffen sind vor allem die Bundesländer Niederösterreich und Kärnten, wo ein Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 1,8 Millionen Euro entstanden ist”, weiß Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung. Die Prognosen verheißen auch für den heutigen Donnerstag nichts Gutes: Lokal sind heftige Unwetter möglich, da durch die hohen Temperaturen die Atmosphäre sehr energiegeladen ist.