Wie schön! „Lonely Bouquet Day“: 3.000 Blumen­sträuße warten auf glückliche Finder Steiermark - Der kommende Sonntag steht ganz im Zeichen der Blumenkunst: Denn in ganz Österreich werden am „Lonely Bouquet Day“ – dem Tag des versteckten Blumenstraußes – auf öffentlichen Plätzen 3.000 Blumensträuße versteckt, wo sie auf glückliche Finder warten. Auch steirische Floristen unterstützen die Aktion. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) © pexels

Bereits zum elften Mal geht der internationale Lonely Bouquet Day, der Tag des versteckten Blumenstraußes, statt. Auch in Österreich, denn auch die heimischen Floristinnen und Floristen werden den Passanten mit kleinen Blumensträußen eine Freude bereiten. „Ausgesetzt“ werden die floralen Überrauschungen übrigens an öffentlichen Plätzen. Es gilt also, die Augen beim Sonntagsspaziergang offenzuhalten, um in den Genuss eines Lonely Bouquets zu kommen.

Auch steirische Floristen unterstützen die Aktion

„Ich freue mich, dass unsere Floristinnen und Floristen wieder beim Lonely Bouquet Day mitmachen“, so Johann Obendrauf, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der österreichischen Gärtner und Floristen in der WKÖ und Präsident des Blumenbüros Österreich. Insgesamt werden rund 3.000 Sträuße vergeben. „Blumen rufen die positivsten Emotionen hervor, glückliche Gesichter sind mit dieser schönen Idee vorprogrammiert“, ist Obendrauf überzeugt.

Von der Idee bis zur internationalen Aktion

Ins Leben gerufen hat den Lonely Bouquet Day übrigens die Amerikanerin Emily Avensen, die in Belgien lebt, wo sie einen Blumenpflückgarten betreibt. Ihre Idee hat rasch viele Nachahmer weltweit gefunden. Seitdem werden am letzten Sonntag im Juni blühende Aufmerksamkeiten vorbereitet, um fremden Menschen eine Freude zu machen.