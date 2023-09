In der Nacht auf Donnerstag Kollege nach Streit ver­misst: Such­aktion nahm glückliches Ende Reißeck - Der Polizeihubschrauber, zwei Polizeistreifen sowie Kräfte der Bergrettung Kolbnitz standen in der Nacht auf Donnerstag, dem 22. Juni 2023, bei einer Suchaktion im Bezirk Spittal an der Drau im Einsatz. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) SYMBOLFOTO © Polizei Kärnten

Arbeitskollegen erstatteten in der Nacht auf Donnerstag, den 22. Juni 2023, eine Anzeige, nachdem ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau nach einer Meinungsverschiedenheit die gemeinsame Unterkunft in einem Berghotel in der Gemeinde Reißeck verlassen hatte und nicht wiedergekehrt war.

Suchaktion startete

“Sofort wurde eine örtliche Suchaktion mit dem FLIR Hubschrauber der Flugeinsatzstelle Salzburg, zwei Polizeistreifen sowie 2 Mann der Bergrettung Kolbnitz durchgeführt”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. “Glücklicherweise konnte der vermeintlich abgängige Mann bei einer Nachschau an seiner Wohnadresse unverletzt angetroffen werden”, berichten die Beamten. Er war mit einem Firmenfahrzeug nach Hause gefahren.