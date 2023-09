„Verschwinde, raus da!“: Mutige Kassiererin verjagte Räuber

Polizei bittet um Hinweise

Mit Süßig­keiten gelockt: Schul­kinder von fremdem Mann ...

Lienz - Am 27. September 2023 wurden in Lienz zwischen 7.22 Uhr und 7.45 Uhr drei Kinder auf ihrem Schulweg von einem grauhaarigen Mann in einem weißen Auto angesprochen. Der Mann bot Süßigkeiten an. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen.