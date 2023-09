Auch Hagel möglich Dunkle Wolken in der Steier­mark: Erste Gewitter ziehen auf Steiermark - Auch heute bleiben wir von Gewittern nicht verschont. Während es im Großteil des Landes noch relativ ruhig ist, kommt es im Westen der Steiermark bereits zu ersten Gewittern. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) © 5min.at

Heftige Hitzegewitter haben die Steiermark in den letzten Tagen fest im Griff. Vor allem im Nordwesten des Landes muss man aktuell vermehrt mit Unwettern rechnen.

Erste Gewitterwolken aufgezogen

Auch heute ziehen teils kräftige Gewitterwolken durch die Steiermark. Da in nächster Zeit mit einer Kaltfront zu rechnen ist, steigt die Gewittergefahr in den Alpen bereits an. “In der nördlichen Obersteiermark und in den Tauern gehen bereits erste Gewitter nieder”, warnen die Meteorologen der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ). In den Bezirken Liezen, Murau und Murtal wurde laut Unwetterzentrale bereits Warnstufe “Rot” ausgesprochen. Auch mit Hagelkörnern von bis zu fünf Zentimetern ist hier zu rechnen. Weiters können kräftige Sturmböen durchs Land ziehen.