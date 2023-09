Heute Nachmittag in Glanegg Fernge­steuerte Mähraupe begann plötzlich zu brennen Glanegg - In Glanegg brannte heute eine ferngesteuerte Mähraupe. Vier Feuerwehren rückten an, um den Brand zu löschen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) SYMBOLFOTO © Leser

Heute Nachmittag, am 22. Juni gegen 13.20 Uhr, mähte ein 56-jähriger Mann mit seiner Mähraupe, die er mit der Fernbedienung steuerte, gerade eine Wiese in der Gemeinde Glanegg. Plötzlich geriet die Mähraupe aber aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Knapp 50 Florianis der Feuerwehren Glanegg, St. Martin, Liebenfels und Zweikirchen rückten daraufhin an und löschten den Brand. An der Mähraupe entstand Totalschaden.