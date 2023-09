13. Standort Villacher "Harry's Home" wurde heute feierlich eröffnet Villach - In Villach beim Hauptbahnhof hat heute mit "Harry's Home" ein neues Hotel eröffnet. Trotz Corona hat man es vonseiten des Familienunternehmens durchgezogen und in der Draustadt seinen 13. Standort aufgemacht. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) © 5min.at

Es ist der 13. “Harry’s Home”-Standort, der heute in Villach eröffnet hat. Das Familienunternehmen hat dabei auch die Corona-Zeit durchstanden und trotz schwieriger Zeiten im Bahnhofsviertel weiter gebaut. “Wir haben uns aber nicht aufhalten lassen und das Projekt durchgezogen”, erklärt Harry Ultsch, Namensgeber der Hotelgruppe gegenüber 5 Minuten. Auch für Bürgermeister Günther Albel war das die richtige Entscheidung. “Villach hatte letztes Jahr über eine Million Touristennächtigungen”, nennt er einen Grund dafür gegenüber 5 Minuten.

Die Betreiberfamilie von "Harry's Home". © 5min.at Auch Bürgermeister Günther Albel war vor Ort und gratulierte herzlich. © 5min.at

Bahnhofsviertel soll weiter ausgebaut und begrünt werden

Der Bahnhof war für Utsch ein wichtiges Standortkriterium. Dieses Viertel soll laut Albel auch noch weiter ausgebaut werden. Nicht nur soll der Bahnhof zu einem der modernsten in Österreich werden, auch der Busverkehr soll weiter verbessert werden. “Da wird es noch mehr Schritte geben”, bestätigt er. Und das Viertel soll noch grüner werden. “Hier beginnt die grüne Achse durch Villach.” Knapp 300 Quadratmeter werden dazu im Herbst entsiegelt, verrät Albel.

“Wir wollen viele Zielgruppen ansprechen”

Das Hotel hat 96 Zimmer und in jedem mindestens zwei Betten. “Wir wollen auch viele Zielgruppen ansprechen. In unseren fünf Zimmerkategorien ist für alle etwas dabei, egal ob Einzelreisende, Freunde oder Paare. Bis zu sechs Personen können in den Zimmern schlafen, wir sind da sehr flexibel”, erklärt Ultsch. Die Hälfte der Zimmer ist auch mit kleinen Küchen ausgestattet. Das erste “Harry’s Home” wurde übrigens in Hart bei Graz erbaut – “und das gibt es heute noch”, meint Ultsch abschließend.