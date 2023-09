Bei Arbeitstreffen Klagenfurt auf Besuch: Wo sind Kooperationen mit Novi Sad möglich? Klagenfurt / Novi Sad - Wirtschaft, Bildung, erneuerbare Energien und viele weitere Themen standen im Mittelpunkt eines Arbeitstreffens von Vizebürgermeister Alois Dolinar mit Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft in der zweitgrößten Stadt Serbiens, Novi Sad. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar und Gemeinderat Dr. Andreas Skorianz mit dem Bürgermeister von Novi Sad, Milan Đurić, dem Botschafter der Republik Österreich in Serbien, Christian Ebner und Honorarkonsul Zoran Tadić. © Büro Vzbgm. Dolinar

Beim Arbeitstreffen mit Bürgermeister Milan Đurić und Vertretern des Stadtrates von Novi Sad erkundete Vizebürgermeister Alois Dolinar in Begleitung von Gemeinderat Andreas Skorianz Möglichkeiten für Kooperationen mit Klagenfurt. Im Rahmen eines Arbeitsgesprächs fand ein interessanter Austausch in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung, IT, Künstliche Intelligenz, Messen, Landwirtschaft, Kultur und im Bereich der Erneuerbaren Energien statt.

“Vojvodina setzt auf Ausbau der Infrastruktur”

“Die Vojvodina setzt derzeit vor allem auf den Ausbau der Infrastruktur und Investitionen in den Bereichen Energie und Umwelt sowie Informationstechnologie. Durch den großen Nachholbedarf ergeben sich immer wieder interessante Geschäfts- und Kooperationsmöglichkeiten”, erklärt Dolinar. Mit Aleksandar Kupusinac, Professor an der Fakultät für technische Wissenschaften im Fachbereich für “Angewandte Informatik” wurden Kooperationsmöglichkeiten mit dem Lakeside Science & Technologypark erarbeitet.

“Schmelztiegel verschiedener Nationalitäten”

Novi Sad setzt ebenso wie Klagenfurt Schwerpunkte im Bereich Forschung und Entwicklung und hat auch einen eigenen Forschungspark. Ein zweiter wird demnächst eröffnet. Hier wäre ein Studentenaustausch mit Praxisbezug denkbar. Mit rund 900 Unternehmen im IT- Bereich ist Digitalisierung in der Vojvodina derzeit groß im Fokus. Die technische Fakultät der Universität Novi Sad verdeutlicht dies noch einmal mit 1.200 Mitarbeitern und knapp 14.000 Studierenden. “Als Schmelztiegel verschiedener Nationalitäten, bietet die Stadt auch jene Weltoffenheit, die den europäischen Geist wiederspiegelt”, so Dolinar abschließend.