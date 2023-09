In Althofen Vor 125 Jahren gegründet: "Treibacher Industrie" feiert Jubiläum Althofen - Die "Treibacher Industrie AG" wurde vor 125 Jahren gegründet und hat den Haupt-Standort bis heute in Althofen in Kärnten. 1898 legte Dr. Carl Auer von Welsbach den Grundstein für den Aufbau des Unternehmens. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) © 5min.at

Als führender Hersteller von Feinchemikalien auf Basis seltener Erden und deren Verbindungen bietet das Unternehmen 125 Jahre später hochspezialisierte Produkte in Anwendungen, die eine wichtige Rolle für eine nachhaltige Zukunft spielen. Darunter finden sich Biokeramik, Elektrokeramik, Pharmarohstoffe, Präzisionsfeinguss und Hartmetallindustrie sowie Speziallegierungen für die Stahl- und Gießereiindustrie und Energiespeicherung. Darüber hinaus ist Treibacher ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft und gewinnt aus verbrauchten Katalysatoren aus der Erdölindustrie Wertmetalle zurück.

144.000 Tonnen CO2 werden eingespart

Gerade in diesem Jahr setzt Treibacher auch einen wichtigen Meilenstein zur Energieversorgung und baut mit sieben Hektar die größte Photovoltaik-Anlage Kärntens. Der neue Treibacher Energiepark, dessen Spatenstich im Mai stattfand, wird während seiner 25-jährigen Nutzungsdauer rund 144.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen und rund zehn Prozent des Energiebedarfs des Unternehmens decken. Im Jahr 2023 werden ganze 120 Millionen Euro in die Kreislaufwirtschaft der Treibacher investiert.

“Menschen bilden das Rückgrat unseres Unternehmens”

“Im 125. Jahr der Firmengeschichte der Treibacher investieren wir in Summe knapp 150 Millionen Euro in die Zukunft, denn nachhaltiges Handeln stand und steht im Zentrum unseres Tuns”, so Vorstand René Haberl. Es sind aber nicht nur die Leistungen und Erfolge, die Treibacher ausmachen. “Es sind vor allem die Menschen, die über zwölf Jahrzehnte hinweg durch ihr Talent, ihr Engagement und ihre harte Arbeit das Rückgrat unseres Unternehmens gebildet haben”, so Vorstand Rainer Schmidtmayer zum Jubiläum. Bei der externen 125-Jahr-Feier waren unter anderem auch Landeshauptmann Peter Kaiser und die beiden Stellvertreter Gaby Schaunig und Martin Gruber mit dabei.