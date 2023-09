Vorbei mit der Hitze Bis zu 30 Grad: Der Freitag wird angenehm warm Steiermark - Der Freitag wird im Vergleich zu den letzten Tagen wieder etwas "kühler". Eine Kaltfront zieht durch die Steiermark. Kein Grund zur Sorge: Es bleibt dennoch sommerlich warm mit Temperaturen bis zu 30 Grad. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) © 5min.at

Eine Kaltfront verdrängt im Laufe des Freitags die Hitze. “Vormittags werden die Wolken von Westen her langsam dichter, gegen Mittag setzen in der Obersteiermark zum Teil gewittrige Regenschauer ein. Im Süden bleibt es voraussichtlich bis zum Nachmittag meist trocken und es wird vor der Wetterumstellung noch einmal heiß”, teilen die Wetterexperten der GeoSphere Austria mit. Hier können am Nachmittag und Abend wieder Unwetter entstehen. Im Laufe des Tages weht lebhafter Nordwestwind. Maximal 21 bis 26 Grad sind in der Obersteiermark zu erwarten. Im Südosten gehen sich vor dem Regen bis zu 30 Grad aus.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.