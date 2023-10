113 Hektar mehr: Nationalpark Gesäuse wird erweitert

Veröffentlicht am 27. Oktober 2023, 15:24 / ©Steiermark Tourismus | R. Lamm

Das kündigten am 27. Oktober 2023 Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die steirischen Landesrätinnen Ursula Lackner (Umwelt) und Simone Schmiedtbauer (Land- & Forstwirtschaft), ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Judith Engel und Nationalparkdirektor Herbert Wölger im Nationalparkpavillon in Gstatterboden an.

Zugewinn für Ökologie

Durch einen Vertragsabschluss mit den ÖBB werden insgesamt 113 Hektar in den Nationalpark Gesäuse einbezogen. Es handelt sich dabei um zwei Gebiete im Inneren des Nationalparks: Hartelsgraben (41,4 Hektar) und Bruckstein (71,5 Hektar). Durch die Einbringung dieser Gebiete wird das ökologische Kontinuum im Nationalpark Gesäuse verbessert und die Einheit der Fläche hergestellt. Das ist ein Zugewinn für die Ökologie. Die Erweiterung der österreichischen Nationalparks ist im Regierungsprogramm festgehalten. Das Klimaschutzministerium schafft nun gemeinsam mit dem Land Steiermark die Voraussetzungen dafür.