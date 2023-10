Nationalteam-Kader steht: Diese Eishockeyspieler sind dabei

Der Deutschland Cup steht bevor. Österreich eröffnet das Herren-Turnier am Donnerstag, dem 9. November, um 12.30 Uhr, mit dem Spiel gegen die Slowakei. Am Samstag, 11. November, kommt es um 18 Uhr zum Traditionsduell mit Deutschland. Abschluss-Partie gegen Dänemark startet am Sonntag, dem 12. November, um 11 Uhr. Im April stehen dann die WM-Vorbereitungen an.

Die 27 stärksten Eishockeyspieler Österreichs

Head Coach Roger Bader hat sich für den Deutschland Cup auf einen 27-Mann Kader festgelegt. Mit dabei sind Spieler des KAC, VSV, Red Bull Salzburg, der Vienna Capitals und der Pioneers Vorarlberg, zusätzlich zu den Spielern der schweizerischen Mannschaften. Insgesamt 1.105 Länderspiele an Erfahrung bringt man aufs Eis. Als erfolgreichster Vollstrecker im Kader mit 26 Toren und einer Länderspiel-Anzahl im dreistelligen Bereich ist auch Lukas Haudum (KAC) wieder mit dabei. Als Neulinge wurden Maximilian Rebernig (VSV) und Vinzenz Rohrer (ZSC Lions) einberufen.

Das ist das Nationalteam der Herren Kickert David (30) – Red Bull Salzburg

Madlener David (31) – Pioneers Vorarlberg

Müller Stefan (29) – EHC Visp (Schweiz)

Hackl Dominic (4) – Vienna Capitals

Lindner Philipp (8) – VSV

Maier David (12) – KAC

Schnetzer Ramon (23) – HC Thurgau (Schweiz)

Strong Steven (24) – KAC

Unterweger Clemens (25) – KAC

Wimmer Philipp (13) – Red Bull Salzburg

Wolf Bernd (32) – LC Lugano (Schweiz)

Zündel Kilian (14) – Vienna Capitals

Achermann Oliver (26) – HC La Chaux-de-Fonds (Schweiz)

Baumgartner Benjamin (18) – SC Bern (Schweiz)

Bischofsberger Johannes (15) – KAC

Haudum Lukas (21) – KAC

Huber Mario (28) – Red Bull Salzburg

Huber Paul (27) – Red Bull Salzburg

Neubauer Henrik (11) – Västerviks IK (Schweden)

Nissner Benjamin (7) – Red Bull Salzburg

Obrist Patrick (17) – EHC Kloten (Schweiz)

Rauchenwald Alexander (19) – VSV

Rebernig Maximilian (5) – VSV

Rohrer Vinzenz (20) – ZSC Lions (Schweiz)

Thaler Lucas (6) – Red Bull Salzburg

Wukovits Ali (9) – Red Bull Salzburg

Zwerger Dominic (16) – HC Ambri-Piotta (Schweiz)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2023 um 20:33 Uhr aktualisiert