Wetter spielt verrückt: Hagelschauer zieht über Teile Kärntens

Veröffentlicht am 27. Oktober 2023, 17:11 / ©Leser

Sonne, Wolken, Regen oder sogar Hagel? Der heutige Tag zeigt sich in Kärnten sehr vielseitig, was das Wetter angeht. Der Morgen startete vielerorts verregnet, lokal waren sogar Gewitterbildungen möglich. Im Laufe des Tages gab es dann eine Wetterbesserung mit viel Sonnenschein.

Wetterumschwung: Zwischen Sonnenschein und Hagelschauern

Am späten Nachmittag kam es dann in manchen Ortschaften wieder zu einem abrupten Wetterumschwung. Über Nötsch im Gailtal zog zum Beispiel ein heftiger Hagelschauer, wie das Video einer 5 Minuten Leserin zeigt. Auch im Villacher Stadtgebiet setzte plötzlich Regen mit kleinen Hagelkörnern ein. In Klagenfurt scheint sich ebenfalls ein Regenschauer anzubandeln, wie Leserfotos zeigen. Wie sieht es aktuell bei dir aus?

Hagelschauer über Nötsch im Gailtal Auch über Villach gingen kleine Hagelkörner nieder ©Leserfoto | Auch über Klagenfurt kündigt sich Regenwetter an.

©Leserin | Das Hagelgewitter zog auch über das Rosental.

©Leser | So sieht es in Villach, Mittewald, aus.

©Leserin | Eine Hageldecke erstreckt sich auch über die Ferlacher Gärten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2023 um 18:27 Uhr aktualisiert