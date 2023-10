380 Volt: Junger Arbeiter durch Stromschlag verletzt!

Veröffentlicht am 27. Oktober 2023, 17:51 / ©william87/ fotolia.com

Gegen 14 Uhr war der 23-Jährige aus dem Bezirk Spittal am Firmengelände eines Unternehmens mit Schweißarbeiten beschäftigt. Die Erdung wurde ordnungsgemäß an dem zu schweißenden Werkstück angebracht. Als der Arbeiter ein Stück Flacheisen in der Hand hielt und mit den Schweißarbeiten begann, spürte er plötzlich einen Stromschlag (380 Volt).

Rettung im Einsatz

Der Arbeiter wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Mitglieder der Rotkreuz-Stelle Greifenburg von der Rettung in das KH Spittal/Drau gebracht.

