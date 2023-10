Pferdekutschen ersetzen Bummelzug am Villacher Advent

In Wien ist längst eine Diskussion darüber entbrannt, ob Pferdekutschen noch zeitgemäß sind. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) fordert schon lange ein bundesweites Fiakerverbot. Nichtsdestotrotz will man nun auch in Villach auf dieses Konzept setzen und den beliebten Bummelzug durch romantische Kutschenfahrten in der – dann hoffentlich verschneiten – Innenstadt ersetzten. „Bedingt durch den Umbau der Stadtbrücke und die damit einhergehende Einbahnregelung ist der Einsatz des Bummelzuges heuer sowieso nicht möglich“, teilt ein Sprecher des Villacher Stadtmarketings auf Nachfrage von 5 Minuten mit. An seiner Stelle sollen deshalb Pferde ab dem 18. November ihre Runden über den beliebten Villacher Christkindlmarkt ziehen.

Jedes Wochenende ab dem 1. Advent

Der Einstieg befindet sich am 8.-Mai-Platz, von dort werden die Gäste des Villacher Advents über die Postgasse, den Hans-Gasser-Platz, die Draulände sowie die Geber- und Freihausgasse kutschiert. Stattfinden sollen die Kutschenfahrten jeweils samstags und sonntags, zwischen 13 und 18 Uhr. Die Kosten belaufen sich pro Fahrt auf 10 Euro für Erwachsene und acht Euro für Kinder. Doch nicht bei allen stößt das neue Angebot auf Vorfreude.

Aktion stößt auf heftige Kritik

„Ich finde das schrecklich“, betont 5 Minuten Leserin Iris*. Für sie ist klar: „Wenn das umgesetzt wird, dann gehen meine Tochter und ich heuer nicht auf den Villacher Christkindlmarkt.“ Die Tierfreundin ortet darin einen deutlichen Rückschritt im Tierschutz „und das nur zur Bespaßung einiger Adventsgäste! Die Pferde hätten den ganzen Tag mit hupenden Autofahrern, dem Salz auf der Straße und Minustemperaturen zu kämpfen“, gibt sie zu bedenken.

„Achten auf optimale Versorgung“

„Es wird größter Wert auf die artgerechte Haltung der Pferde geachtet“, kontert man seitens des Stadtmarketings, dazu zähle die optimale Versorgung sowie regelmäßige Kontrollen durch den Amts-Tierarzt. Auch würden die Pferde maximal fünf Stunden pro Tag am Markt bleiben. „Speziell für Kinder ist eine Kutschenfahrt durch das weihnachtliche Villach ein besonderes Erlebnis“, betont man. Dies wolle man ihnen nicht vorenthalten.

*Name von der Redaktion geändert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2023 um 21:19 Uhr aktualisiert