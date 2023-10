Kahr über Bonus-Ausweitung: „Das ist eine dringend nötige Maßnahme“

Veröffentlicht am 27. Oktober 2023, 18:35 / ©KPÖ/Julia Prassl

Ab 30.734 Euro Haushaltseinkommen konnte bisher kein Zuschuss mehr bezogen werden. Künftig liegt die Grenze mit 40.045 Euro deutlich höher. Und die Antragsfrist wurde bis 30. November (bisher: 31. Oktober) verlängert. Damit können mehr Steirer als bisher diesen für viele Haushalte dringend nötigen Zuschuss von 400 Euro erhalten – 5 Minuten berichtete.

Nötige Maßnahme

Bürgermeisterin Elke Kahr ist für das Sozialressort in Graz verantwortlich und bezeichnet die Neuerung als positiv: „Die Erhöhung der Einkommensgrenze ist eine sehr erfreuliche und auch dringend nötige Maßnahme, die vielen helfen wird, die Heizkosten zu bewältigen. In den letzten Monaten war das in meinen Sprechstunden sehr oft ein Thema.“

