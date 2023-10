KAC zwingt Graz99ers in die Knie

Schon fünf Minuten nach dem der Startschuss fiel, versenkte die Nummer 92 der Rotjacken, Clemens Unterweger, den Puck im Netz der Grazer. In der 15. Spielminute legten die Klagenfurter auch schon nach. Es war Niki Kraus (80), der die Scheibe von rechts in die Maschen hämmerte. Hartes Spiel für die Graz99ers. Das zweite Drittel verlief torlos für beide Mannschaften. Im letzten Drittel, in der 46. Minute, sorgte die Nummer 14, Paul Postma, für das 3:0 für den KAC. Wieder ein Tor für den KAC! Torschütze: Jan Muršak (9). Und siehe da! Kurz vor Ende nutzen die Graz99ers das Powerplay. Anthony Salinitri (10) war es, der den Puck in der 59. Minute ins Netz des KAC pfefferte.

