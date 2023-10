Bewölkter Start in den Samstag: Sonne zeigt sich erst am Nachmittag

Veröffentlicht am 27. Oktober 2023, 21:43 / ©5 Minuten

Dichte Wolken verdecken am Samstagmorgen den Himmel über viele Landesteile der Steiermark. Lediglich im Ausseer Land und im Ennstal zeigt sich schon früh die Sonne. Am Nachmittag wird es aber fast in der gesamten Steiermark überwiegend sonnig. „Über den Bergen gibt es aber einige Quellwolken und hier und da auch einen unergiebigen Regenschauer“, prognostiziert die Wetterzentrale GeoSphere Austria. Es weht ein schwacher Wind. Die Temperatur-Höchstwerte bewegen sich zwischen 12 und 16 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2023 um 21:52 Uhr aktualisiert