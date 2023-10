Bis zu 19 Grad: Auf Regen folgt sonniger Samstag

Es wird sehr sonnig und trocken am Samstag! „Letzte Frühnebel in inneralpinen Becken und Tälern, oder auch letzte dichtere Restwolken im Nord- und Südosten lichten sich bald. In der Südoststeiermark sowie im Südburgenland fallen aber in der Früh mitunter noch ein paar Regentropfen und in den Tälern und Becken in Osttirol und Kärnten können sich Nebelfelder auch teils zäh bis weit in den Tag hinein halten“, prognostiziert die Wetterzentrale GeoSphere Austria. Es weht ein meist schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Lediglich im Donauraum und nördlich davon ist mit einem mäßigen West- bis Südwestwind zu rechnen. Die Temperatur-Höchstwerte bewegen sich zwischen 13 und 19 Grad.