Wetter am Samstag: Sonne kämpft sich in Kärnten durch die Wolkendecke

Die Kärntner erwartet am Samstag ein trüber Start in den Tag mit Hochnebel und Wolken. In Unterkärnten könnte es in der Früh teilweise noch regnen. „Im Laufe des Vormittags setzt sich aber zuerst in Oberkärnten zunehmend die Sonne durch. Der Nachmittag sollte dann auch in der Osthälfte Kärntens überwiegend sonnig verlaufen“, prognostiziert die Wetterzentrale GeoSphere Austria. Quellwolken über dem Bergland bleiben größtenteils aber harmlos. Die Temperatur-Höchstwerte bewegen sich zwischen 12 und 16 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2023 um 06:10 Uhr aktualisiert