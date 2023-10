Auto-Crash an Kreuzung: 35-Jähriger im Krankenhaus

Ein 55-jähriger Mann lenkte seinen PKW auf der Moserneer Gemeindestraße in Richtung Süden und wollte in Mosern die Kreuzung mit der Eitweger Straße, L142 in gerader Richtung überqueren. Dabei übersah er einen auf der L142 in Richtung Eitweg fahrenden PKW, gelenkt von einem 35-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg, worauf es zu einer rechtwinkeligen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 35-jährige Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

